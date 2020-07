Bocca: “La Juve regala uno spiraglio, ci pensano tutti: scudetto incredibilmente riaperto se…”

Fabrizio Bocca parlava fino a qualche settimana fa di uno scenario piuttosto prevedibile. Quello in cui la Juventus si sarebbe laureata, per l’ennesima volta, campione d’Italia. Qualcosa è cambiato, anche se in maniera impercettibile: “È uno spiraglio, una possibilità cui adesso si attaccano tutti. Il secondo posto dell’Inter a -6 dalla Juventus è uno scenario abbastanza inatteso se solo visto una decina di giorni fa. La fortissima frenata della Juventus ha dato semplicemente una rimescolata alle carte e rimesso in gioco squadre sorpresa come l’Atalanta o altre che invece pensavano di avere troppi problemi a loro volta per poter anche solo pensare allo scudetto. Inter e Lazio appunto”.

La vittoria dell’Inter di Conte contro la Spal: “Nei quattro gol fatti dall’Inter alla Spal – partita a senso unico, se non per quel rigore di Handanovic su cui Di Biagio & C hanno giustamente recriminato – c’è per una volta quella determinazione di non perdere almeno almeno questo treno. E’ chiaro che tutto è sempre nelle mani della Juventus, ma la tensione e un pizzico di panico potrebbero davvero riaprire incredibilmente la partita scudetto. La Lazio a Torino si giocherà una stagione che in parte lei stessa ha disgraziatamente buttato via. L’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Conte una speranza se la tengono stretta”.

(Repubblica)