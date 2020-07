Conte più tranquillo e meno inquieto. Il tecnico segue il riscaldamento, si coccola la sua Inter

L’Inter torna al secondo posto e Antonio Conte può esultare per la prestazione della sua squadra che ha vinto e convinto ieri sera.

“C’è sempre un messaggio in codice dietro a un cambio di abitudine. Una mossa che può nascondere insicurezza, timore, pensieri. E guardando alle ultime uscite della sua Inter, è facile capire anche il perché: contro Verona e Torino, l’approccio alla partita non era affatto piaciuto ad Antonio Conte e il rischio di una nuova falsa partenza era in agguato, vista la differenza abissale in classifica tra i nerazzurri e la Spal. Così Antonio ha deciso di “riscaldarsi” con la squadra, piazzandosi a ridosso dei suoi giocatori per tutto il pre-partita. Lui che solitamente assiste a distanza all’ultima messa a punto prima del fischio di inizio, stavolta sembrava quasi volersi coccolare i suoi, in missione per il secondo posto. L’opportunità di poter tenere ancora in vita il campionato era troppo ghiotta per permettersi di regalare di nuovo un tempo all’avversario. Stavolta la concentrazione dei suoi è sembrata subito più alta, anche se la qualità della manovra è venuta fuori alla distanza”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Rispetto all’ultima trasferta in casa del Verona è stato comunque un altro Conte. E non soltanto per l’abbigliamento, con camicia e cravatta al posto della polo della società. Antonio sembrava più tranquillo o — se preferite — meno inquieto. E prima del match si è anche lasciato andare a un momento di svago, con tanto di abbracci e sorrisi e battute con l’amico Gigi Di Biagio, con cui ha “condiviso” l’esperienza da c.t. dell’Italia, quando l’attuale tecnico della Spal era alla guida dell’U21″, aggiunge il quotidiano.