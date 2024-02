Sulle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato così di Inter-Juventus di questa sera. “All’andata l’avevano decisa loro, nel giro di sei minuti: prima Vlahovic e poi Lautaro Martinez. Inter e Juve hanno le migliori difese del campionato e mantenuto la porta inviolata per oltre la metà delle partite, 13 su 21 i nerazzurri, 12 su 22 i bianconeri. Ma sono i principi del gol che danno il senso di questo appuntamento con il destino. E non meno importanti saranno le spalle dei due cecchini: l’imprendibile Thuram non dà punti di riferimento e spacca le difese, ci proverà anche con quella forte, ma statica, della Juve. Allegri dovrebbe preferire il talentino fresco e leggero di Yildiz agli strappi di Chiesa, che ha vissuto un gennaio difficile.

È una finale e Inzaghi le finali non le sbaglia quasi mai e in più recupera Calhanoglu, il direttore di un’orchestra perfetta che conterà anche sul motorino Barella. L’Inter è favorita. Ma gli inseguitori sono tosti. Dalla sbandata in casa del Sassuolo non hanno più perso: 17 risultati utili di fila con 13 vittorie, quasi mai belle e quasi tutte sudate, ma che sono servite a cementare il gruppo. Quello dell’Inter non è da meno: stessa forza morale per arrivare allo scudetto della seconda stella. Che la banda di Inzaghi sia più forte e più bella lo abbiamo già detto, ma sarà anche quella che avrà più pressione addosso perché alla Juve lassù non credeva nessuno a inizio stagione e Allegri, che sa come si vivono certi momenti, continua a dire di guardare al quarto posto.