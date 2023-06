Bocci (CorSera): “Il calcio italiano appeso al tanto bistrattato Inzaghi. Il City rischia…”

"Siamo appesi al tanto bistrattato Simone, che ha rischiato di perdere l’Inter e ora può trascinarla dove in estate neppure il più inguaribile degli ottimisti avrebbe immaginato. La Champions è la nostra ultima occasione per sollevare al cielo una Coppa. La Roma ha perso l’Europa League ai rigori, la Fiorentina ha visto svanire la Conference al 90’ ed entrambe sono tornate a casa tra rimpianti e lacrime. Il successo di Inzaghi, nel Paese delle rivalità spiccate e delle beghe di quartiere, non lenirebbe il dolore di giallorossi e viola, ma darebbe un senso compiuto al nostro calcio martoriato, che dopo anni bui sta provando a rialzare la testa. Tre squadre in finale e 5 in semifinale sono la base da cui ripartire, inseguendo una nuova primavera. Ci attende però la montagna più dura da scalare e non solo perché Inzaghi, il re delle partite senza ritorno, si dovrà misurare con il visionario Pep, il migliore del mondo che può contare su Haaland, a sua volta il miglior centravanti del mondo"