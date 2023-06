Zhang: “Da sempre voluto Conte all’Inter. Inzaghi? Un dono per me perché…”

Le parole del presidente nerazzurro: "Da quando acquistammo l’Inter ho subito desiderato un giorno di avere Conte in panchina"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , Steven Zhang , presidente dell'Inter, ha parlato così di Antonio Conte e Simone Inzaghi: «Da quando acquistammo l’Inter ho subito desiderato un giorno di avere Conte in panchina. È un tecnico duro, di forte personalità, credo di non averlo mai visto felice, appagato o sorridere. Dopo una vittoria pensava subito alla successiva, senza mai un momento di relax o di soddisfazione. Ma è così che ha riportato lo scudetto all’Inter dopo 10 anni, interrompendo un ciclo della Juve che sembrava infinito.

Inzaghi? Se Conte è stato il più “difficile”, Simone è il più semplice. Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui. Inzaghi è stato un dono per me. Ed è l’uomo della finale di Champions. Spesso si chiede chi sia l’allenatore migliore o il più geniale. Io credo siano domande sbagliate. Ogni club ha una storia differente, il lavoro di un tecnico dipende dalla fase che la società sta vivendo, dai giocatori a disposizione, da molte cose. Il calcio non è una scienza esatta»