Gds – Serie A, bocciato l’algoritmo. Altro stop? Ecco il calcolo. Scudetto e retrocessioni…

Pochi giorni e la Serie A riprenderà definitivamente. E’ chiaro però che in Lega si sta lavorando per capire cosa fare in caso di un ulteriore stop, definitivo, del campionato. Ecco quanto emerso dal Consiglio Federale di oggi: “In caso di stop, se non ci saranno verdetti già aritmeticamente assegnati dal campo, non verranno indicati vincitore dello scudetto e retrocesse. Bocciata l’ipotesi dell’algoritmo. La classifica finale verrà in ogni caso formulata grazie a un calcolo semplice: la media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le rispettive partite mancanti. Di fatto servirà per assegnare le postazioni europee, Champions ed Europa League. Ora la palla passa al Consiglio Federale”, scrive La Gazzetta dello Sport.