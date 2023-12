Valeri Bojinov, ex attaccante bulgaro con un lungo trascorso in Italia, ha parlato ai microfoni di TV Play: "L'Inter ha una rosa ampia anche se non gioca Lautaro Martinez. Chiunque scende in campo lascia il segno: se fossi un giocatore dell'Inter sarei felice anche senza giocare tanto. Hanno la consapevolezza di essere forti e la finale di Champions dello scorso anno ha dato ulteriore spinta e fiducia".