Intervenuto ai microfoni di TMW, Valeri Bojinov, ex calciatore, ha parlato così della stagione della Juventus fin qui

Intervenuto ai microfoni di TMW, Valeri Bojinov, ex calciatore, ha parlato così della stagione della Juventus: "Va bene centrare la Champions, ma il DNA della Juventus è lottare per lo Scudetto. Si vede il nervosismo dei giocatori, ora si va avanti e il prossimo anno la rosa sarà più competitiva. L'Inter è più forte, molto più forte, ha esperienza, ma sono sicuro che i bianconeri lotteranno per lo Scudetto nel 2024-2025".