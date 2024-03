"Sul suo impiego non ci sono certezze fino all’ultimo: sembrava fosse scontato il posto insieme a Thuram in avanti, ma nelle ultime ore è in risalita Sanchez. E proprio in vista di Madrid i dubbi in casa Inter sono tanti: Calhanoglu e Acerbi potrebbero essere titolari come Thuram per «testare» la gamba, visto che sono tutti al rientro da un infortunio, dietro si rivede Bastoni e in mezzo potrebbe rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan. Il Bologna non ha di questi problemi - perlomeno in questa stagione - e Motta dovrà solo sciogliere un ballottaggio a tre per due posti sulle fasce con Orsolini, Saelemaekers e Ndoye (Karlsson è out) e in difesa, dove ha la tentazione di riproporre l’assetto del secondo tempo di Bergamo con Beukema a destra e Calafiori-Lucumi centrali, ma Posch non è fuori dai giochi. In mediana probabile conferma delle tre F: Freuler, Fabbian (contro il club che lo ha cresciuto e che ha la recompra nel 2025) e Ferguson, con la voglia di stupire ancora tutta Italia", aggiunge il quotidiano.