Inter, Hakimi: “Milan? Pensiamo solo a vincere. Stiamo bene, continuiamo così”

Prima del fischio d'inizio di Bologna-Inter, Achraf Hakimi, laterale nerazzurro, ha espresso tutta la carica della squadra di Antonio Conte

"Siamo contenti di tornare a giocare in campionato. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Stiamo bene, non pensiamo al Milan, ma pensiamo solo a vincere. I gol e gli assist? La gente si aspetta tanto da me, ma io prima di tutto sono un difensore che deve aiutare la squadra, poi viene tutto il resto. Devo pensare prima a non far prendere gol alla mia squadra".