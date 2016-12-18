Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli: Petagna titolare M. Macca Marco Macca 20 dicembre 2020 - 19:48 20 dicembre

C'è il big match tra Lazio e Napoli a chiudere all'Olimpico la 13a giornata di Serie A. Biancocelesti e azzurri sono chiamati a rispondere a Milan, Inter e Juventus, che tra ieri e oggi pomeriggio…