VIDEO / Gol e giocate da urlo: Osimhen regala spettacolo anche a calcetto
"Festeggiamo 103 anni e non li sentiamo. Siamo in grande spolvero, dopo una stagione difficile. Sappiamo che ora ce ne aspetta un'altra, ma l'amore dei tifosi è grande e non vediamo l'ora di…
Il Manchester City di Guardiola batte per 4-1 il Brugge all'Etihad Stadium: ecco le immagini più belle della partita
Il c.t. della Spagna parla della sua passione per l’Italia e del suo anno alla Roma: “Se vincono gli azzurri farò il tifo per loro in finale”.
Così il c.t. della Spagna Luis Enrique su Daniele De Rossi (allenato a Roma) e su cosa farebbe in caso di sconfitta contro l'Italia.
L'attaccante belga dell'Inter, Romelu Lukaku, torna al centro della discussione tra Antonio Cassano e Nicola Ventola, durante la diretta della Bobo Tv su Twitch
Intervenuti alla BoboTV su Twitch, Lele Adani e Nicola Ventola si sono sbilanciati sui pronostici dei due big-match di campionato nel weekend: "Come finisce? 2 pareggi", il pronostico di Adani.
La Juventus continuerà a battersi per mettere pressione all'Inter e provare a mantenere il titolo di campione d'Italia. Andrea Pirlo, allenatore bianconero, ha parlato così nella conferenza di vigilia…
C'è il big match tra Lazio e Napoli a chiudere all'Olimpico la 13a giornata di Serie A. Biancocelesti e azzurri sono chiamati a rispondere a Milan, Inter e Juventus, che tra ieri e oggi pomeriggio…
Un'ottima prestazione e una vittoria pesante per l'Hull City. Dopo il successo sul Liverpool per 2-0, Andrea Ranocchia, che in settimana è passato dall'Inter alla squadra inglese, esulta su Twitter.
Il filotto di vittorie, le cene come quella di mercoledì sera, il clima di serenità che si respira agli allenamenti. Oltre alla risalita in classifica, Stefano Pioli ha il merito di aver cementato il…
DybalaMask contro EpicBrozo, su Twitter la sfida è aperta. L'esultanza dell'argentino della Juventus è diventata un tormentone negli ultimi giorni sui social network, dopo che la Joya è andato a segno…
Una sorpresa forse un po' troppo social per essere una sorpresa. Stefano Sorrentino, portiere del Chievo, vuol portare la famiglia a San Siro stasera per la partita in cui la sua squadra affronterà…
Felipe Melo fa tutto via social. Dopo aver annunciato l'accordo col Palmeiras postando l'emoticon di un maialino, il centrocampista fa sapere attraverso Twitter anche il numero di maglia che indosserà…
Pantaloni camouflage da militare, giacca blu e maglia dell'Inter. Youri Djorkaeff si presenta così in una foto su Twitter. Un mix di efficacia ed eleganza, le stesse caratteristiche che il francese di…
In attesa di conoscere il suo futuro, Roberto Gagliardini si diverte intrattenendo i suoi follower su Instagram con un trick a imitare LeBron James, campione di Basket dei Cleveland: "Giuro che non è…
L'esultanza liberatoria in campo e poi anche quella social. Gabigol dopo la rete alla Linense che ha regalato il 3-2 all'Inter ha festeggiato anche su Twitter, postando il video del suo gol con…
Gabigol titolare e Gabigol a segno. Tanto basta per scatenare i social network. L'attaccante brasiliano decide la sfida fra l'Inter e il Linense e sigla il suo secondo gol (in amichevoli) con la…
La proposta di matrimonio di Nagatomo all'attrice Airi Taira sul prato di San Siro ha fatto il giro del mondo. E sui social, come succede sempre in questi casi, i tifosi si sono scatenati tra commenti…
Il nuovo nome della Pinetina non viene gradito da Ivan Zazzaroni. Il giornalista su Twitter esprime la sua perplessità: "I cinesi si sono comprati anche la memoria".