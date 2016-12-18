FC Inter 1908

Twinter

Gagliardini

VIDEO/ Gagliardini attende l'Inter imitando LeBron James

F. Parrone

In attesa di conoscere il suo futuro, Roberto Gagliardini si diverte intrattenendo i suoi follower su Instagram con un trick a imitare LeBron James, campione di Basket dei Cleveland: "Giuro che non è…

Gabigol

Finalmente GabiGOL! Il brasiliano segna e i social si scatenano

F. Sicilia

Gabigol titolare e Gabigol a segno. Tanto basta per scatenare i social network. L'attaccante brasiliano decide la sfida fra l'Inter e il Linense e sigla il suo secondo gol (in amichevoli) con la…