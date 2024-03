“In difesa tornano Acerbi e Bastoni dal 1’, Carlos Augusto dovrebbe andare a sinistra con Dimarco in panchina - scrive il quotidiano -. Ancora Asllani in regia, con Calhanoglu pronto a giocare uno spezzone. In attacco da valutare una pausa per Lautaro, con Arnautovic dall’inizio nel suo ex stadio a fianco di Thuram”.