EDICOLA / CdS: “Inter a Bologna con Lukaku da CL. Klopp su Barella. Pronto Kessie”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica la sua prima pagina al filotto del Napoli in campionato: "Scudetto in pugno: fenomeno Osimhen", si legge. Ma si parla anche di Inter che "arriva al Dall'Ara con Lukaku da Champions", è il titolo dedicato alla gara di oggi. E poi ancora: "Klopp su Barella. È pronto Kessie. Dall'Inghilterra l'indiscrezione che il Liverpool ripartirà proprio da Nicolò. Marotta tratta con il Barça l'ex Milan".