CorSera – Bologna-Inter, la scelta di Inzaghi per il centrocampo. E Lukaku…

"Contro il Bologna, nello stadio dove è volato via lo scudetto dieci mesi fa. Ma anche contro quella strana sindrome post sbornia che nel 2023 ha tolto punti e un po’ di serenità all’Inter in campionato". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in vista di Bologna-Inter . I nerazzurri, dopo un grande successo - Napoli, Supercoppa e derby di campionato - hanno sempre rallentato, pareggiando con Monza e Sampdoria e perdendo con l'Empoli. Ecco perché al Dall'Ara serve massima attenzione per conquistare tre punti dopo la notte magica contro il Porto.

Novità di formazione

Simone Inzaghi rilancia Brozovic e Lukaku insieme dal 1': tutti e due sono entrati bene in partita contro i portoghesi e il tecnico piacentino ha deciso di puntarci dall'inizio contro un Bologna in ottima forma. "Quattro giorni dopo serve una conferma, contro un avversario a cui Lukaku ha fatto gol quattro volte su quattro, anche per capire a che punto è l’intesa con Lautaro: a inizio stagione, nelle prime tre partite giocate in coppia, c’era sicuramente qualcosa da rivedere, perché le richieste di Inzaghi sono diverse da quelle di Conte con il quale la coppia sbocciò. E nel frattempo anche Lautaro è notevolmente cresciuto, come status, ma anche come riferimento offensivo", spiega il Corriere della Sera che conferma un turno di riposo per Mkhitaryan, mentre Barella e Calhanoglu saranno le due mezzali.