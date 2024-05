Il tecnico, nonché ex centrocampista dell'Inter, ha analizzato anche la stagione che ha vissuto sulla panchina rossoblù: «Thiago Motta cura anche molto parte umana? La cosa più importante è il rapporto coi giocatori, non è vero che non li guardo in faccia, cerco sempre di avere rapporto con loro. Tutti meritano di giocare a volte ma non posso fare giocatori tutti e quello che conta è il rispetto sulle mie scelte e io rispetto loro, gli voglio bene a questi ragazzi, lo dico anche in privato ad ognuno di loro. Mi hanno dato il massimo per arrivare a questi risultati. Nessuno se l'aspettava, avere giocatori con fame e voglia di lavorare bene ci ha portato in Europa e dobbiamo approfittare di questo momento, godermelo con loro e ripetere ogni volta che gli voglio bene».