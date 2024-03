Intervenuto negli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan, giornalista, è tornato così sulla questione Acerbi-Juan Jesus: "Acerbi è stato lasciato solo a gestire una vicenda che si sta gonfiando sempre di più: questi uomini devono capire che la sensibilità nei confronti di certi temi è cambiata e bisogna stare attenti alle parole. Anche in particolari situazioni di pressioni o stress come una partita. Acerbi è un bravo ragazzo che ha commesso un gravissimo errore: e se questo viene accertato deve pagare. Se lo ha commesso, e io penso lo abbia commesso visti i fatti, l'intelligenza di una persona non può essere disgiunta dal coraggio di ammettere le responsabilità: mi aspetto che Acerbi, se ha detto quelle parole, abbia il coraggio di chiedere scusa".