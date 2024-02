Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto dopo la sconfitta della Juventus con l'Udinese: "Lo scudetto non è un discorso da archiviare per la Juve, neanche adesso: io starei molto cauto su queste valutazioni, è presto. Certamente ora deve guardarsi dietro dal Milan e dall'Atalanta. La partita di ieri segue una prestazione inspiegabile con l'Inter: se l'obiettivo è entrare nelle prime quattro, dovevi giocare quella partita in modo più spregiudicata e invece non ha giocato, ma avevano di fronte una squadra decisamente superiore. Questo risultato porta l'Inter a giocare la Champions con la testa libera e meno pressione in campionato: la partita con l'Atalanta sarà difficile ma un conto avere la Juve a 2 punti e un altro così distaccata. La cosa che colpisce è che c'è una stra superiorità tecnica dell'Inter sulle altre squadre del campionato".