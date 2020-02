Bonan: “Lukaku top nonostante le critiche. Eriksen? A Udine pesce fuor d’acqua ma…”

“Inter-Milan? Pioli fa un passo indietro, Conte fa sempre un passo avanti. Pioli l’ha fatto anche dopo l’acquisto di Ibra, lasciando la scena allo svedese poteva portare dei benefici alla squadra. Trovo che sia un atteggiamento di una persona intelligente. Conte mette sempre pressione, l’Inter arriva al derby in buona forma dopo un periodo non brillantissimo. Vincere così a Udine ti dà tanto morale e una spinta in più che può essere una partita spettacolare. Il Milan accetta la sfida, se la gioca, rischia. In contropiede l’Inter dà il meglio di sè”.

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha risposto così alla domanda su Inter-Milan, big-match della prossima giornata. Il conduttore, poi, ha parlato anche di Lukaku:

“Ho sempre pensato, anche quando veniva criticato perché era sovrappeso e impacciato, che fosse un grande attaccante e un grande acquisto per Conte che lo ha sempre cercato e voluto ben sapendo che poteva aiutarlo. Manca Lautaro, c’è Lukaku e una fase di studio per capire come inserire i nuovi giocatori come Eriksen. A Udine ha dimostrato di essere un pesce fuor d’acqua, l’Inter ha sempre dei codici da capire però”.