Bonan: “L’Inter oggi è un modello. Non trovo punti deboli se non…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: “L’Inter è una squadra forte che mi convince in tutti i reparti, non vedo punti deboli, se non i cambi in attacco dalla panchina. Ma nella formazione titolare io non ne vedo. L’Atletico va affrontato con grande attenzione, può mettere in difficoltà l’Inter. Le squadre di Simeone coprono sempre molto bene tutti gli spazi con il loro atteggiamento, è un modo di difendere mai passivo. Quando parli di Atletico, parli di mondo Atletico, non solo della squadra. All’Inter sono bravi, non si può dire nulla, oggi loro sono un modello per come fanno mercato e anche per i giocatori a parametro zero”, le sue parole.