"Mi aspetto che il Milan metta in campo tutto in questa partita. Anche se è una partita che conta per entrambe per motivi diversi, il Milan deve difendere il secondo posto, potrebbe essere il saluto di Pioli. Come vuole salutare, con un'altra sconfitta nel derby? Non penso. Al di là di ogni questione tecnica, il sentimento che c'era nei giocatori della Roma ieri non c'era in quelli del Milan. E il Milan lo deve riproporre nel derby, dell'Inter abbiamo detto tutto: in Italia l'Inter non ha avuto grossi difetti"