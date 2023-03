Bonan: “Retegui all’Inter solo se parte Lautaro, altrimenti non avrebbe senso. Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Bonan ha commentato così la notizia dell'interesse dell'Inter per Mateo Retegui: "L'Inter ha Lautaro, Retegui c'entra poco. Se cambiano le strategie dell'Inter e Lautaro dovesse prendere un'altra strada allora ci sta. Con Lautaro, non vedo perché debba inseguire un giocatore come Retegui"

"Il discorso è complesso: ha tirato molto la corda per farla strappare. C'è un po' di strategia ma è evidente che Conte vivesse un momento di disagio anche personale, ha provato a forzare la mano ma il Tottenham ha risposto con un addio. Se Conte vuole tornare in Italia con la stessa modalità di sempre, non vedo dove possa andare. Per stessa modalità di sempre intendo sia di allenare che di soldi: potrebbe esserci l'Inter ma per come si sono lasciati mi sembra improbabile. Anche la Roma è stata vicina ma Conte, se lui facesse un passo indietro allora potrebbe essere una possibilità il suo ritorno in Italia"