Napoli scosso dal caso Kvaratskhelia. Che ne pensa delle parole del padre-agente?

"Probabilmente Conte potrebbe aiutare per risolvere la questione, ma ultimamente in tante cose non c'è più un filo logico. Se il procuratore va dal giocatore e gli dice di andare via, non c'è nulla da fare. Se c'è dietro il PSG è difficile resistere. Ma è anche vero che la riconoscenza nel calcio non esiste più e se l'agente mette in testa a Kvaradi andare via, non ci sarà nulla da fare".