A TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Bonanni , tecnico ed ex calciatore. Ecco il suo punto di vista su Hakan Calhanoglu, autore dello 0-1 in Napoli-Inter di ieri.

“Un pensiero lo dedico a un giocatore che in questo momento è il più completo in Italia e uno dei centrocampisti più completi in Europa come Calhanoglu. Ha fatto un gol di una difficoltà incredibile”.