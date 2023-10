Bonanni: “Conte? Il Napoli lo ha cercato, io convinto che allenerà la Roma”

L'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio anche del futuro di Antonio Conte. “Le frasi di De Laurentiis su Osimhen? Sicuramente in una piazza come Napoli sarebbe meglio di non fare certe dichiarazioni ma sappiamo come è fatto ADL. E' un accentratore, ci potevamo aspettare certe cose. Ma ha riportato il Napoli a livelli altissimi, tanti meriti sono suoi anche per lo Scudetto. E' difficile lavorare con una persona come lui. Sono convinto che Conte l'abbia cercato invece, ma sono convinto che andrà alla Roma”, le sue parole.