Bonanni: “Derby d’Italia? Nessuna al livello dell’Inter. Vincesse la Juve…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Bonanni a TMW Radio ha parlato anche di Juventus-Inter . Ecco il suo pensiero in vista del derby d’Italia di domenica:

"Al momento non vedo nessuna al livello dell'Inter. Questa partita darà un segnale importante. Se dovesse vincere la Juventus, darebbe un senso ancor di più a questo campionato, ma oggi vedo l'Inter ancora favorita. Il cambio in casa Napoli responsabilizzerà ulteriormente il gruppo, ora i giocatori sono con le spalle al muro e devono dare qualcosa di più. Se non lo fanno, il campionato rimarrebbe cosa di Inter e Juventus".