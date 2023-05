"L'aspetto umano può influire ma stavolta lui crede che ha visto tutto quello costruito quest'anno in fase di sgretolamento. A partire da Giuntoli. ADL è egocentrico, ha dato una mano a rifondare una squadra e a vincere lo Scudetto e pensa di poterlo rifare. Spalletti è uomo di campo, sa che il miracolo può succedere una volta e non tutti gli anni. Per questo dico che se fossi in lui me ne andrei".