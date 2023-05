Inter, con la Fiorentina Dzeko o Lukaku? “Da Romelu un messaggio a Inzaghi”

"In mezzo all’amarezza per la sconfitta, Lukaku ha comunque lanciato un segnale. Quella zampata con cui aveva trovato il pareggio nonostante l’inferiorità, seppur poi cancellata dalla prodezza di Di Lorenzo e dal tris di Gaetano, è un messaggio a Inzaghi: io ci sono e voglio la finale, o meglio le finali". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al gol di Romelu Lukaku contro il Napoli che è valso il momentaneo pareggio. Il belga è in grande forma e, alla prima occasione utile, ha timbrato il cartellino. Un gol che non è servito a raccogliere punti al Maradona ma che accende il grande dubbio: con la Fiorentina giocherà Dzeko come da previsione?

Dzeko favorito ma...

"In questo senso, la sfida con la Fiorentina di mercoledì può essere una sorta di test, in vista di Istanbul evidentemente, per capire se il tecnico piacentino insisterà con il suo rigoroso turnover in attacco, alternando le coppie e riservando comunque al tandem Lautaro-Dzeko, oppure se, con in palio un trofeo, punterà sui suoi uomini migliori e più in forma", spiega ancora il CorSport che ricorda come nelle ultime 5 partite giocate, Lukaku abbia segnato 6 gol con 3 assist a referto. "Se qualcosa possa cambiare nei piani di Inzaghi lo si potrà scoprire soltanto tra oggi o più probabilmente domani. Anche se, il fatto che Dzeko sia rimasto in panchina per tutti i 90’ al Maradona, è a sua volta un segnale. E, peraltro, non è che il bosniaco in Champions abbia fatto male, anzi. E’ stato il migliore nella prima sfida con il Milan, con la rete che ha dato il via allo show nerazzurro, ed è stato prezioso pure al ritorno. La decisione non è semplice. Ed è plausibile che dipenderà dal tipo di partita che progetterà di fare Inzaghi", conferma il quotidiano.