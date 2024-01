Bonanni: “Inter resta la favorita, ma nel calcio non si sa mai. Juve come Sinner? Credo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha paragonato la Juve a Sinner e l'Inter a Djokovic. "Che la Juve sia Sinner non lo so. Mentalmente sta benissimo ma sarà una sfida importante fino alla fine. Penso che l'Inter resti favorita ma nel calcio non si sa mai, ma l'Inter per me è più avanti rispetto ai bianconeri".