Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "L'Inter è la squadra più forte, a meno che non sbagli lei il campionato la Serie A è già indirizzata. Comunque quello della Juve è un modo di gioco che non mi piace, le grandi non possono giocare così. Mi aspetto molto di più da una squadra come la Juve. Poi ognuno interpreta il calcio a modo suo".