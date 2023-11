Marcatori all time Inter, Lautaro “vede” Icardi: superarlo avrebbe un doppio significato

Lautaro Martinez non smette di segnare: con il gol realizzato contro l'Atalanta sono 13 i centri stagionali dell'argentino, entrato nella top 10 dei marcatori all time dell'Inter e intenzionato a guadagnare altre posizioni.

Nel mirino dell'argentino, come scrive Tuttosport, c'è anche un ex compagno di squadra molto significativo: "Lautaro, nella classifica dei bomber nerazzurri di tutti i tempi ha messo ormai bene al centro del mirino Bobo Vieri e, soprattutto, Mauro Icardi. Superare i 124 gol segnati dall'amico che gli aveva fatto da angelo custode nei primi tempi nerazzurri sarebbe doppiamente significativo. In primis perché Icardi era stato l'ultimo capitano argentino dell'Inter, inoltre perché sarebbe il compimento un grande volo spiccato proprio quando il club decise di togliere la fascia a Maurito, di fatto, avviando le pratiche per il suo divorzio dall'Inter".