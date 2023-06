Bonanni: “Inter, l’obiettivo sarà lo scudetto. Deve prendere giocatori pronti. Asllani…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato anche dell'Inter e del mercato che dovrà fare il club nerazzurro in vista della prossima stagione. "L'Inter ha una squadra già forte così, sicuramente ci sono delle caselle da riempire ma si ripartirà da protagonisti. Prenderanno giocatori funzionali, anche per essere competitivi in Europa. Il Milan è un punto interrogativo. Lo scorso anno ha vinto lo Scudetto sbalordendo tutti, quest'anno è arrivata tra le prime quattro ma non aveva le possibilità per vincere, bisognerà capire cosa vuole fare la proprietà e le nuove idee dopo l'addio a Maldini e Massara".