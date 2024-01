Bonanni: “Inter ha dato un segnale di forza. Ha in rosa almeno 3-4 giocatori fuori…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni è tornato sulla straripante vittoria dell'Inter in casa del Monza. "Primo pensiero all'Inter, perché credo che questo fine settimana abbia dato un segnale di forza. Era un campo difficile quello di Monza ma ha in rosa almeno 3-4 giocatori fuori quota in Italia. Oltre Lautaro, anche Calhanoglu, tra i primi 4-5 più forti in Europa nel suo ruolo".