Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, è tornato così sulla sconfitta dell'Italia di ieri sera contro la Spagna: "La Spagna è più forte, ieri però ha dimostrato di essere troppo più forte di noi e mi è dispiaciuto. Hai perso solo 1-0 ma quanto poteva finire? Ma ora non deve andare tutto in fumo. Per me è una squadra che ha potenziale per fare un buon Europeo e anche arrivare fino in fondo. Spagna per ora superiore ma vorrei rivederli poi contro di noi".