The Athletic – Lukaku, la Juve la destinazione preferita. Inter? Non è chiaro se…

Romelu Lukaku è tornato a Londra dove si presenterà al campo di allenamento del Chelsea oggi pomeriggio, mentre continua l'incertezza sul suo futuro. Con la prima squadra in tournée negli Stati Uniti, Lukaku si allenerà insieme a Pierre-Emerick Aubameyang e Hakim Ziyech. I tre non fanno parte dei piani del Chelsea e nel caso di Lukaku, come sottolinea The Atheltic, i Blues stanno continuando a lavorare con Roc Nation e l'avvocato Sebastien Ledure per trovare la soluzione migliore per il prossimo passo della sua carriera.