"Sicuramente Pioli si giocherà tantissimo in questi giorni. Sono sempre stato convinto che l'unica ancora di salvezza poteva essere la vittoria in Europa. Certo è che si arriva troppo tardi. Per me la società ha già in mente un piano B, ha già qualcuno in mente per sostituirlo. O vai dritto sulla conferma di Pioli, altrimenti cambi. Credo che abbiano già il sostituto, magari Conte. Certo è che Pioli ha fatto un grande lavoro e se dovesse vincere l'EL sarebbe un peccato lasciarlo andare via".