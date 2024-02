Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni , ex calciatore, ha parlato così di Roma- Inter , partendo dal confronto Thuram-Lukaku: "Sono forti entrambi. Ad oggi, per quello che ho visto, preferisco Thuram ma ho un ricordo di Lukaku dell'Inter impressionante, quando c'era Conte. Per caratteristiche possono giocare anche insieme. Sono determinanti, forse in generale prenderei Lukaku".

"Per me non c'è partita, ad oggi. La Roma ha fatto bene le ultime tre ma è inferiore sotto tutti i punti di vista. Sono convinto che la Roma sia più forte di quello che voleva far credere Mourinho, ma l'Inter è più forte. Se la Roma parte molto forte e fa gol nei primi 15-20 minuti allora viene fuori una partita diversa, perché c'è il tutto esaurito allo stadio e sei in crescita".