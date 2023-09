Bonanni: “Roma? Si devono dare una svegliata. Mourinho in grossa difficoltà, ma non rischia”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni analizza il momento difficile che sta affrontando la Roma. I giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-1 contro il Genoa. "Si devono dare un po' tutti una svegliata. La Roma non può ritrovarsi in questa posizione. Ci sta perdere, ma avere questi pochi punti vuol dire che non è scattato qualcosa dentro. Pensano di poter recuperare più avanti, la Roma ha le possibilità per fare un campionato diverso e sarà una delle squadre che lotterà per la Champions. Non può non provare fino all'ultimo di riuscirci".