Il centrocampista dell'Inter non sarà a disposizione per la trasferta di domani sera a causa di risentimento muscolare

Brutte notizie per Inzaghi in vista della sfida di domani sera con la Salernitana e della gara di Champions col Benfica di martedì. Risentimento muscolare per Frattesi che non prenderà parte alla trasferta a Salerno e non sarà disponibile nemmeno per la gara europea.