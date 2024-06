Un motivo per credere in questa Nazionale?

"Sono fiducioso perché credo che la Nazionale non è a livello di altre ma se si compatta può dare filo da torcere a tutti. Siamo nettamente superiori all'Albania ma nelle altre due ce la possiamo giocare. L'Italia in porta ha uno dei più forti in Europa, dietro è più forte dell'Albania, in mezzo e davanti anche. Almeno con l'Albania siamo più forti".