L’anno scorso l’abbiamo osservata crescere e caricarsi sulle spalle con entusiasmo una squadra, la Sampdoria, a rischio retrocessione, e mai come in quell’arco stagionale abbiamo goduto della purezza del suo talento.

AgneseBonfantini è l’MVP di marzo per aver ritrovato la spensieratezza con il pallone tra i piedi, ma soprattuto per come questo riesca a tradursi in supporto concreto alla squadra, sia in termini di gioco sia in termini realizzativi.