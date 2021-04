Boniek: “Superlega? Agnelli ha fatto un voltafaccia e sono gentile. Se prendi CR7…”

Zibi Boniek, presidente della Federazione polacca, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Rete Sport, in merito al terremoto calcistico

Matteo Pifferi

Zibi Boniek, presidente della Federazione polacca, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Rete Sport, in merito al terremoto calcistico generato in queste ore dall'annuncio della Super League:

"La nostra posizione come Federazione polacca equivale a quella di tutte le altre, espressa in queste ore: la Super League non è una competizione calcistica aperta a tutti i club, è una competizione privata organizzata da un gruppo di club, i c.d. club ricchi, che non può essere accettata. Il calcio è bello perchè possono giocare tutti contro tutti, perchè ci sono delle qualificazione e alla fine vince chi è più bravo, così si definerebbe una competizione per ricchi e una serie di competizione per i più poveri"

"Domani ci sarà il Congresso dell'UEFA, c'è grossa sorpresa nei presidenti delle Federazioni e negli altri dirigenti: per 4-5 mesi tutti insieme abbiamo lavorato per creare una nuova formula della Super Champions, tutti hanno votato venerdì scorso, poi nel weekend c'è stato un clamoroso ribaltone. Ci sono state sempre discussioni su questa Superlega, ma tutti erano d'accordo nel creare un nuovo format per la Champions, che potesse irradiare denari e ricavi aggiuntivi e una redistribuzione su tutto il sistema. Si era deciso di definire il format di tre competizioni europee, compresa la nuova Conference League, e anche l'ECA era d'accordo, anche Agnelli lo era poi ha fatto un voltafaccia ed è la parola più gentile che posso usare pubblicamente"

"Le società di calcio non riescono più a chiudere in pari i bilanci: le big europee sono quasi tutte in grave deficit economico e pensano di coprire le perdite con un nuovo, enorme, gettito finanziario che potrebbe arrivare da questa competizione. La verità è che hanno gestito male i propri club. Quando compri Ronaldo o Messi sai già che finirai in bianco ed evidentemente l'errore a monte è che i dirigenti di questi grandi club non hanno gestito in maniera virtuosa le proprie finanze"

Sulla possibile esclusione dell'UEFA dei calciatori che appartengono alle 12 squadre che hanno aderito alla Super League, Boniek aggiunge: "Questo è ancora tutto da vedere, ogni cinque minuti cambiano le cose. Sicuramente ci saranno degli interventi politici, penso che possa intervenire Bruxelles, bisogna aspettare per capire, attualmente è tutto nel caos. E' la terza guerra mondiale calcistica, un terremoto incredibile. Ho ascoltato e letto le parole di Ceferin, sono state indubbiamente durissime. I calciatori non sono colpevoli di queste decisioni politiche, ci sarà immagino anche l'intervento degli avvocati, dei procuratori. Non so cosa accadrà per i campionati nazionali: se l'UEFA decide di escludere queste squadre dalle Coppe, automaticamente saranno escluse anche dai campionati nazionali, perchè Coppe e campionati sono legati tra loro. Questa situazione può essere un terremoto terribile per tutto il calcio, che può generare un effetto domino su tutto il sistema"

