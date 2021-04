Pardo: “Superlega, difficile dire no a certe cifre. Ma merito sportivo è importante”

Il giornalista ha commentato a Tutti Convocati la notizia della nascita della Superlega e delle conseguenze per il calcio

"C'è una cifra monstre che viene messa sul tavolo, deve diventare uno stimolo per sedersi a trattare. Dal punto di vista di chi deve fare business è difficile dire di no a certe cifre. Capisco che i grandi club vogliono essere tutelati, ma il merito sportivo è importante. Bisogna trovare una via di mezzo. Lo stimolo è giusto, qualcosa va fatto, ma il meccanismo blindato a me non piace. Non mi piace che qualcuno sia dentro o fuori per principio. Dal punto di vista economico è un grande colpo per i club, avere questi soldi garantiti è un grande colpo. Il problema sono i rapporti con gli altri club. In Champions tutti se la possono giocare e questo non deve essere spezzato. Tutti devono sperare di poter entrare in Champions".