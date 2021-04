Boniek: “Il calcio è per tutti, non solo per ricchi che non battono nemmeno l’Atalanta”

Il presidente della Federcalcio polacca ha commentato la nascita della nuova Superlega e ha mandato una frecciatina ad Agnelli

"Nessuno si aspettava questa cosa. Noi abbiamo approvato nuovo progetto come comitato esecutivo, loro hanno anche votato non so cosa sia successo tra venerdì e domenica dovete chiederlo ad altri. Entriamo in una fase agitata, situazione difficile, ci saranno tanti che perdono. Il calcio è per tutti, non abbiamo mentalità americana, non possono divertirsi solo 14-15 squadre ricche. Qualsiasi cifra guadagnano tanto non gli basta, con questo regime di pagamento dei giocatori. Non aggiungo di più perché è una battaglia di avvocati, si finirà anche a Bruxelles. Siamo tutti convinti che non serve competizione dove si rinchiudono 10-12 squadre, poi queste squadre più ricche non riescono a vincere nemmeno contro la povera Atalanta".