Boniek: “Juve un po’ appagata. L’Inter? Quando la vedo in campo penso ad un pugile che…”

Si è detto perplesso Zbigniew Boniek per quanto riguarda la situazione in casa giallorossa: “La notizia dell’allontanamento di Petrachi mi ha lasciato un po’ così. La Roma ha ancora molto da giocarsi: il posto in Champions e poi l’Europa League. Giocare la parte finale delle coppe europee solo in 3-4 stadi di una nazione non è male: questa scelta è stata dettata dalle necessità, ma potrebbe essere anche una soluzione per il futuro”.

Il presidente della Federcalcio polacca ha poi commentato gli equilibri del campionato di serie A: “La Juventus mi dà l’impressione di essere un po’ appagata rispetto agli altri anni. Non vedo la voglia di giocare e la superiorità dimostrata negli ultimi anni, ma resta sempre una squadra difficile da battere. L’Inter? E’ una bella squadra, però quando vedo i nerazzurri penso ad un pugile che inizia i primi tre round alla grande e poi cala nella ripresa: l’Inter entra in campo come se dovesse fare 7-8 gol, poi però cala drammaticamente. Detto questo, Conte ha fatto un ottimo lavoro”.

(Adnkronos)