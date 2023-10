Boniek: “Roma, persi troppi punti. Mourinho? Dicono non abbia stimoli: non scherziamo”

Intervenuto ai microfoni di Retesport, Zibi Boniek, vicepresidente Uefa, ha parlato così della Roma: “L’ho vista giocare veramente bene per la prima volta a Cagliari. Su 8 partite di campionato, la Roma avrebbe dovuto avere almeno 18-20 punti. Concedo la sconfitta col Milan, ma per il resto visto il calendario la squadra giallorossa ha perso troppi punti. Mourinho? Sento dire che non ha più stimoli, non scherziamo: ha un contratto importante, ha un ruolo fondamentale nella Roma, le partite le giocano i giocatori anche se il tecnico è molto importante.