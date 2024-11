Prestigioso riconoscimento per l'ex attaccante nerazzurro, terzo miglior canonniere della storia interista

Attaccante leggendario, potente e con un impareggiabile fiuto del gol: Roberto Boninsegna ha scritto pagine indelebili della storia dell'Inter e del calcio italiano. L'ex centravanti nerazzurro, autore di gol straordinari e protagonista di trionfi indimenticabili anche con la Nazionale, è stato ufficialmente introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano nella serata di lunedì 11 novembre.

Istituita dalla Fondazione Museo del Calcio e dalla FIGC nel 2011, la Hall of Fame è un riconoscimento nato per celebrare calciatori, calciatrici, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno scritto la storia del calcio italiano. Ogni anno una giuria di giornalisti sportivi coordinati da Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio, sceglie le personalità meritevoli di essere premiate e introdotte nella Hall of Fame.