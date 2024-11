Premi alla memoria per Agostino Di Bartolomei e Vincenzo D'Amico, storiche bandiere di Roma e Lazio, e Manlio Scopigno, allenatore del Cagliari dello scudetto, mentre il premio 'Davide Astori' per il fair play è andato al medico psichiatra Santo Rullo per il progetto 'Crazy for Football', la nazionale di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale.