Boninsegna: “Inter grande, Juve mai esistita. Inzaghi sta facendo bene. Ha sempre…”

Intervistato da Notizie.com il giorno dopo Inter-Juve , Roberto Boninsegna commenta la vittoria della squadra nerazzurra contro i rivali di sempre. “Non so se sia più merito dell’Inter oppure demerito della Juve. L’ho vista veramente male, non è mai esistita. L’Inter invece è stata grande, il passaggio del turno è meritatissimo. È finita 1-0, ma il risultato poteva essere molto più largo”.

“Non penso dipenda dalle motivazioni. I calciatori sono dei professionisti, io quando scendevo in campo volevo sempre vincere a prescindere dalla competizione. Quando ero all’Inter, alla Juve o anche in Nazionale, non mi capitava mai di pensare ad altre cose o di essere distratto”.

Come va valutato il lavoro di Simone Inzaghi?

“Ha sempre la pistola puntata alla tempia, però si scansa al momento giusto. Lo Scudetto perso l’anno scorso è una bella pietra al collo, il campionato l’abbiamo regalato al Milan. Si vinceva 1-0 nel derby, poi con due cambi sono stati persi 6 punti in 20 minuti. Quest’anno siamo sempre al limite, l’Inter sta facendo male in Serie A, però ha vinto la Supercoppa e sta facendo benissimo in Champions e in Coppa Italia. A Inzaghi vanno fatti i complimenti per questo”.