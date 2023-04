Boninsegna: “Inter una polveriera. Inzaghi e giocatori in discussione. Col Benfica…”

L'ex nerazzurro ha parlato di Benfica-Inter e del momento difficile che sta attraversando la squadra di Inzaghi

Gianni Pampinella

Intervenuto ai microfoni di Sport Italia, Roberto Boninsegna ha parlato di Benfica-Inter. L'ex nerazzurro ha analizzato anche il momento complicato che sta attraversando la squadra di Inzaghi. "Mi auguro che l'Inter non perda innanzitutto (ride, n.d.r.). La partita in trasferta è quella più importante e quindi spero che se proprio I nerazzurri non dovessero riuscire a portare a casa un risultato positivo, quantomeno riescano a non perdere con più di un gol di scarto, nella peggiore delle ipotesi".

"L'Inter attualmente è una polveriera. Dall'allenatore ai giocatori sono tutti in discussione. Inzaghi è sulla graticola e ci sono diversi giocatori importanti che non stanno facendo bene. Questa partita arriva in un momento difficile, ecco perché ci vuole un risultato positivo per calmare le acque e per ridare quella voglia e quella convinzione che serviranno da qui alla fine per ritornare nei primi quattro posti in campionato".

Schierebbe Lukaku, nonostante le difficoltà? — "Attaccanti come Lukaku non ce ne sono tanti in giro: quando è andato in Inghilterra noi interisti abbiamo pianto quasi tutti. Il problema è che al Chelsea ce lo ha 'rovinato'. Non è il Lukaku di un anno fa. Essendo l'Inter in trasferta, forse Dzeko è più adatto per stasera, ma come dicevo a Romelu bisogna dare fiducia".

Da Lautaro si aspetta qualcosa in più oggi? — "Anche qui sottolineo che l'Inter sarà in trasferta: per il tipo di partita che mi aspetto, forse lui sarà il giocatore più importante. Quando uno come lui non gira credo che sia anche colpa della squadra: se i compagni lo mettono in condizione di avere quattro o cinque palle gol, Lautaro una la butta dentro. In mancanza di occasioni fa più fatica".

Inzaghi si gioca il futuro? — "Sicuramente colpisce il fatto che l'Inter dovesse lottare per lo scudetto ed ora è addirittura fuori dai primi quattro posti. È significativo e quindi un risultato importante o eclatante questa sera potrebbe essere fondamentale anche per il tecnico".

(sportitalia.com)