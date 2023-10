Boninsegna: “Lukaku doveva giocare di più a Istanbul. Addio? Magari anche per soldi…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Uno così deve esserci in un appuntamento così importante come la finale, deve uscire quando non ne può più"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Roberto Boninsegna, ex attaccante dell'Inter, ha parlato così di Romelu Lukaku, che domani ritroverà i nerazzurri da avversario: «Premetto che io sono interista e so che i tifosi nerazzurri lo aspettavano coi fischietti a San Siro. Però, a mio avviso, Lukaku avrebbe dovuto giocare di più rispetto a quanto successo nell’ultima finale di Champions League. Uno così deve esserci in un appuntamento così importante, deve uscire quando non ne può più. Invece è entrato nel secondo tempo e credo non abbia dovuto fare nemmeno la doccia...».

Secondo lei quella finale ha influito sugli eventi successivi?